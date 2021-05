Egan Bernal rinuncia al Tour. Le dichiarazioni del colombiano

Egan Bernal rinuncia al Tour de France. A comunicarlo è lo stesso corridore che in conferenza stampa ha dichiarato: “Penso che non andrò al Tour. Normalmente, fare Giro e Tour è veramente dura, penso che i ragazzi che sono adesso nel team per il Tour potranno fare molto bene”.

Il colombiano ha poi aggiunto: “Preferisco focalizzarmi sulla seconda parte della stagione, forse potrei partecipare alla Vuelta. Non sono sicuro sulle Olimpiadi perchè ho ancora problemi alla schiena”.

Egan Bernal rinuncia al Tour de France



Il colombiano ha poi spiegato le sue condizioni fisiche ai microfono della Gazzetta dello Sport: “La preparazione è stata ottima, tenendo conto dei problemi fisici che ho avuto dopo il Tour 2020. Abbiamo cercato di fare il meglio, non so è stata la preparazione ideale ma abbiamo preso le decisioni giuste. Abbiamo anche cambiato qualcosa, ringrazio il mio allenatore che ha organizzato tutto, la distribuzione dei carichi di lavoro soprattutto. Abbiamo scelto bene”. Per il colombiano quindi non resta che concentrarsi sulle ultime tappe del Giro d’Italia per conquistare la grande corsa a tappe. Al momento la maglia rosa è saldamente sulle sue spalle. Salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il colombiano a portare a casa l’edizione 2021 della corsa rosa.