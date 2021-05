Nibali regolarmente al via nella 16esima tappa del Giro

Nibali regolarmente al via nella tappa odierna che è stata accorciata per vie delle condizioni meteo. La presenza dello Squalo dello Stretto era indubbia visto il suo coinvolgimento nella maxi caduta avvenuta nella tappa di ieri. Il corridore ha passato una notte tranquilla e da qui la decisione di essere al via, nonostante il dolore causato dalla contusione alle costole. Quello permane, ma non è così insopportabile da impedirgli la partenza in una tappa che si preannuncia davvero interessante ai fini della classifica generale. Va precisato però che Nibali non ha più ambizioni di classifica generale dopo il distacco al Monte Zoncolan, ma riprogrammerà le ambizioni in questa ultima settimana di corsa.

Nibali regolarmente al via. La situazione

Nibali era riuscito ad evitare la maxi caduta nella frazione di ieri, salvo poi essere investito dai corridori e riuscire comunque a concludere la tappa. In ogni caso, lo rivedremo oggi al via per una tappa, la sedicesima, che farà ancora una volta tanta selezione. Non resta quindi che seguire la frazione odierna per scoprire sia come se la caverà Nibali con il dolore, sia se ci saranno nuovi attacchi alla maglia rosa che in questo momento è sulle spalle di Egan Bernal.