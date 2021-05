Tom Dumoulin verso il rientro alle corse. L’indiscrezione

Tom Dumoulin verso il rientro alle corse. Questa è la buona notizia che arriva nelle ultime ore. Secondo un’indiscrezione del Wielflits, il corridore dovrebbe essere al via al Giro di Svizzera che è in programma tra meno di un mese. Ricordiamo che Dumoulin aveva scelto di prendersi una pausa dal ciclismo senza data prestabilita per un suo possibile ritorno. Ora il ritorno alle corse cambia tutto e c’è già stilato un primo programma di corse per ritrovare la forma.

Tom Dumoulin verso il rientro alle corse. Le dichiarazioni

Il sito olandese al riguardo riporta: “Nelle ultime settimane ha notato che la voglia di correre e di vivere la vita di un ciclista professionista è tornata. La sua ambizione di competere nuovamente con i migliori al mondo gli ha fatto superare i suoi dubbi”.

L’obiettivo del corridore sarebbe quindi quello di tornare presto in forma per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo in vista della corsa a cronometro. Ricordiamo che il Giro della Svizzera è in programma dal 6 al 13 giugno. Successivamente correrà il campionato olandese a cronometro il 16 giugno e poi quello in linea il 20.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per vedere se l’olandese sarà ai nastri di partenza come rivela la seguente indiscrezione.