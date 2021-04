Tom Dumoulin sostituito al Tour de France. La comunicazione

Tom Dumoulin sostituito al Tour de France. Questa scelta, da parte del team Jumbo Visma era del tutto scontata, vista la decisione del corridore, negli scorsi mesi di prendersi una pausa, al momento a tempo indefinito. Il corridore verrà sostituito dal danese Jonas Vingegaard.

Tom Dumoulin sostituito alla Grande Boucle. Il comunicato

Nel comunicato che annunciava l’ufficialità della sostituzione di Tom Dumoulin al Tour de France, Vingegaard, classe 96 ha così motivato la sua gioia: “Sono ovviamente molto contento di questo, è un sogno che si avvera per me. Ho sempre guardato il Tour in televisione, quindi è molto bello essere selezionati per correrlo. Sono molto contento del mio cammino di crescita perché ho fatto davvero un grande miglioramento. Aiutando Primož e Steven posso fare un altro passo avanti e imparare molto”.

Vanno a completare la formazione dei convocati alla Grande Boucle, i seguenti corridori: Roglic, Steven Kruijswijk, Mike Teunissen, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink e Tony Martin.

Non resta quindi che attendere ancora qualche mese la partenza del Tour de France per scoprire se le scelte della Jumbo Visma saranno quelle vincenti, in una tre settimane di corse che si preannuncia davvero entusiasmante e ricca di colpi di scena.