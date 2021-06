Ciclismo, Cronometro Uomini Elite: streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Campionati Italiani

Venerdì 18 giugno alle ore 17.45 prenderà il via la Cronometro Uomini Elite, gara valevole per i Campionati Italiani 2021 che si terranno a Faenza (Ravenna) dove parteciperanno tutti gli specialisti nazionali delle competizioni contro il tempo, tra cui il Campione del Mondo Filippo Ganna e la medaglia d’oro olimpica Elia Viviani che si prepareranno per le Olimpiadi di Tokyo.

Si partirà e si arriverà nella cittadina ravennate con un percorso che sarà lungo 45,7 km con 45o metri di dislivello; dopo la partenza da Faenza le uniche asperità saranno Rocca di Monte Poggiolo (178 m slm), Cima Sabbioni (158 m slm) e via Agello (166 m slm) prima di tornare nuovamente a Faenza, con l’arrivo in Piazza del Popolo.

Cronometro Uomini elite, borsino favoriti

*** Filippo Ganna, Edoardo Affini, Alberto Bettiol

** Alessandro De Marchi, Matteo Sobrero, Manuele Boaro

* Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi

Dove vedere Cronometro Uomini elite, Campionati Italiani

La Cronometro Uomini elite sarà visibile Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 57 del digitale terrestre), ma attualmente non è prevista la diretta della gara, ma solamente in differita a partire dalle ore 22. Per lo streaming invece è possibile la copertura (gratuita) da parte di RaiPlay: seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per informazioni più precise.