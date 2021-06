Dove vedere Adriatica Ionica Race 2021, tv, streaming e orario

Ecco dove vedere Adriatica Ionica Race 2021. L’evento va in scena dal 15 al 17 Giugno 2021!

In programma dal 15 al 17 giugno, la corsa di Moreno Argentin si svolge dopo un anno di pausa, pur riducendosi a tre giorni. A pochi giorni dal via dei Campionati Nazionali, in prospettiva Tour de France e Giochi di Tokyo, l’evento che si svolgerà fra Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia Romagna è riuscito alla fine a trovare anche una collocazione nel complicato palinsesto televisivo della televisione di stato. Questa proporrà le tre tappe, sicuramente in differita e forse alcune in diretta. Complice anche il periodo, con Euro2020 in corso. L’Adriatica Ionica Race 2021 si sviluppa su tre le tappe in programma, per un totale di 491 chilometri.

Dove vedere Adriatica Ionica Race 2021

La programmazione TV della Adriatica Ionica Race 2021 inizialmente era prevista, poi è sparita, per poi tornare e ora restare incerta. La Rai stessa aveva pubblicato sui propri canali ufficiali ogni giorno la diretta a partire dalle 14:30, proponendo circa due ore di trasmissione per le tre frazioni in programma. Una copertura importante, proposta grazie allo sforzo di PMG Sport, che continua a lavorare per le corse della Ciclismo Cup. La prima tappa è tuttavia slittata ad una differita serale (di 65′) e a meno di improvvise pubblicazioni su RaiWeb, non dovrebbe esserci alcuna immagine prima di quel momento. Per il momento, resistono in diretta le due frazioni successive, ma potrebbe anche questa correzione essere effettuata a ridosso della corsa.

Ovviamente, in ogni caso, l’appuntamento sarà su RaiSport (canali 57 e 58 del digitale terrestre), ma sarà ovviamente possibile seguire la corsa anche via streaming su dispositivi mobili (Smartphone, tablet, pc portatili) o su fissi (SmartTV, PC desktop), tramite l’applicazione ufficiale RaiPlay oppure recandosi sul sito raiplay.it.

Di seguito gli orari e le date delle tre tappe in programma per l’evento:

Tappa 1 – Martedì 15 Giugno (20:35-21:40)

Tappa 2 – Mercoledì 16 Giugno (14:30-16:30)

Tappa 3 – Giovedì 17 Giugno (14:30-16:30)