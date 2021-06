Dove vedere Giro del Belgio 2021: diretta TV Rai Sport?

Dove vedere Giro del Belgio 2021, il percorso . La mini corsa a tappe prenderà il viadal prossimo 9 giugno e si concluderà il 13. Il percorso prevede quattro frazioni in linea e una cronometro individuale che è calendarizzata per il secondo giorno dell’evento ciclistico. Al via saranno presenti ben nove squadre WorldTour.

Giro del Belgio le tappe

Tappa 1 (9/6): Beveren-Waas – Maarkedal (175,3 km)

Tappa 2 (10/6): Knokke-Heist – Knokke-Heist (11,4 km, cronometro individuale)

Tappa 3 (11/6): Gingelom – Scherpenheuvel-Zichem (174,4 km)

Tappa 4 (12/6): Hamoir – Hamoir (152,7 km)

Tappa 5 (13/6): Turnhout – Beringen (178,7 km)

Dove vedere Giro del Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro del Belgio 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport HD. A disposizione degli utenti anche la diretta streaming video. Sarà infatti sufficiente per gli appassionati di ciclismo collegarsi alla piattaforma Eurosport Player. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non è invece prevista, salvo cambi di programma dell’ultimo minuto nel palinsesto, la diretta tv in chiaro ai canali Rai. Quindi, non resta quindi che darsi appuntamento al 9 giugno per gustarsi tutte le emozioni di una mini corsa a tappe che si preannuncia ancora una volta entusiasmante. Infatti, l’evento ciclistico torna dopo lo stop dello scorso anno a causa del Covid-19 che aveva rivoluzionato il calendario della scorsa stagione.