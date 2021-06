Dove vedere Giro di Svizzera 2021: percorso, favoriti e diretta TV Rai Sport?

Giro di Svizzera 2021, percorso e favoriti. Dopo l’edizione 2020 che é stata annullata causa Covid, la storica corsa a tappe World Tour riparte quest’anno dal 6 al 13 giugno. Ricordiamo che nel 2019 la vittoria andò a Bernal su Dennis e Konrad. Il percorso dell’edizione 2021 prevede otto tappe con ben due cronometro e gli impegnativi arrivi in quota di Sedrun e Andermatt. Per quanto riguarda i favoriti del Giro di Svizzera 2021, il protagonista più atteso é Carapaz che sarà supportato in casa Ineos da Dennis e Sivakov. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 dovrà vedersela con gente come Uran, Alaphilippe, Oomen, Woods, Soler, Schachmann, Rui Costa e il nostro Pozzovivo. Curiosità per il ritorno alle corse di Dumoulin e per la partecipazione di Van der Poel.



Giro di Svizzera 2021 le tappe

Tappa 1 (06/6): Frauenfeld – Frauenfeld (10,9km – cronometro)

Tappa 2 (07/6): Neuhausen am Rheinfall – Lachen (173km)

Tappa 3 (08/6): Lachen – Pfaffnau (185km)

Tappa 4 (09/6): St.Urban – Gstaad (171km)

Tappa 5 (10/6): Gstaad – Leukerbad (172km)

Tappa 6 (11/6): Fiesch – Disentis/Sedrun (162km)

Tappa 7 (12/6): Disentis/Sedrun – Andermatt (23,2km – cronometro)

Tappa 8 (13/6): Andermatt – Andermatt (118km)



Dove vedere Giro di Svizzera 2021, streaming gratis Tour de Suisse e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro di Svizzera 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport HD (canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.