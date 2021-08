Clasica San Sebastian 2021, orari, streaming e diretta tv in chiaro?

La Clasica San Sebastian 2021 si correrà domani, sabato 31 luglio. Si tratta di una prova WorldTour che presenta una differenza di tracciato rispetto alla scorsa edizione. Infatti, i corridori transiteranno una sola volta da Murgil. Verrà quindi meno una salita a causa delle condizioni della strada da Igeldo a Orio. Saranno ben 25 le squadre al via, di cui 19 appunto WorldTour.

Il grande favorito perla Clasica è senza dubbio Bauke Mollema, ma bisogna vedere come affronteranno la corsa i vari corridori presenti. Ci sarà il tanto atteso ritorno anche di un altro corridore. Si tratta di Egan Bernal che rientra alle corse dopo al vittoria al Giro d’Italia.

Clasica San Sebastian 2021, come seguirla in diretta

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire la Clasica San Sebastian in programma domani, sabato 31 luglio?. L’evento sarà trasmesso in diretta su Eurosport alle 11.54. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Purtroppo non è prevista la trasmissione in chiaro della corsa. Non resta quindi che darsi appuntamento a domani, sabato 31 luglio per scoprire chi tra i corridori riuscirà ad avere la meglio in una corsa che si preannuncia entusiasmante e ricca di colpi di scena.