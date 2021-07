Cronometro ciclismo maschile streaming e diretta TV Rai 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020

Olimpiadi Tokyo 2020, si corre la prova a cronometro di ciclismo maschile. Dopo il successo di Carapaz nella prova in linea, gli assi del pedale ritornano in gara per la prova contro il tempo. Ricordiamo che il ciclista ecuadoriano ha conquistato la medaglia d’oro davanti a Van Aert e Pogacar. Gli specialisti si sfideranno in un percorso di 44 km: da completare due volte l’anello da 22.1 km di Fuij. Il circuito è mosso e prevede 423 metri di dislivello per giro. La partenza sarà in discesa, dunque si affronterà la prima salita, si scenderà verso l’ingresso del Fuji Speedway e andrà di nuovo ad affrontare un tratto sempre in leggera ascesa. Grande attesa per il nostro Filippo Ganna, campione del mondo in carica, che andrà a caccia della medaglia d’oro. L’azzurro dovrà vedersela con mostri sacri della specialità come Van Aert, Roglic e Dennis.

Dove vedere cronometro ciclismo maschile, streaming gratis e diretta tv in chiaro Olimpiadi Tokyo 2020?

La prova a cronometro di ciclismo maschile, valida per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmessa in diretta in chiaro su RAI 2 per quanto riguarda le fasi finali della corsa.La Rai per questi giochi olimpici avrà a disposizione 200 ore di diretta. La gara sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.