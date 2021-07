Dove vedere Settimana Ciclistica Italiana 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Settimana Ciclistica Italiana 2021: percorso e favoriti. La corsa a tappe italiana, organizzata dalla GS Emilia, fa il suo esordio quest’anno dal 14 al 18 luglio sulle strade della Sardegna. Il percorso prevede cinque tappe che saranno utili per testare la condizione in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Le difficoltà altimetriche sono concentrate nella prima frazione con la salita della Scala di Ciocca a 3 km dal traguardo e nella quarta frazione adatta agli uomini da classiche. Saranno al via 24 squadre tra World Tour, Professional, Continental e la Nazionale Italiana. Per quanto riguarda i favoriti della Settimana Ciclista Italiana 2021 gli occhi sono puntati su Caruso, Ulissi, Bettiol, Moscon eCiccone. Possibili outsider sono Masnada, Hermans, Aleotti e Zakarin. Da registrare anche la presenza di velocisti come Viviani e Ackermann.



Settimana Ciclistica Italiana 2021 le tappe

Tappa 1 (14/7): Alghero – Sassari (155,8km)

Tappa 2 (15/7): Sassari – Oristano (185,5km)

Tappa 3 (16/7): Oristano – Cagliari (180,9km)

Tappa 4 (17/7): Cagliari – Cagliari (168,0km)

Tappa 5 (18/7): Cagliari – Cagliari (170,2km)



Dove vedere Settimana Ciclistica Italiana 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

La Settimana Ciclista Italiana 2021 sarà trasmessa in differita tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) ogni giorno tra le ore 18.30 e 19.50 e in diretta streaming gratis su RaiPlay, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet.