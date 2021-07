Olimpiadi, Startlist Prova in Linea Uomini, ecco i corridori al via a Tokyo 2020

Le Olimpiadi di Tokyo prendono il via e sarà già tempo di ciclismo. Nello specifico nella mattina italiana di sabato 24 luglio andrà in scena la Prova in Linea Uomini dove ci saranno tra i protagonisti anche gli azzurri di Davide Cassani. I corridori al via saranno circa 130 salvo colpi di scena legati alla pandemia in corso nelle ultime ore.

Olimpiadi, Startlist Prova in Linea Uomini

Olimpiadi, questa la lista completa dei corridori al via:

BELGIO

1 VAN AVERMAET Greg

2 BENOOT Tiesj

3 EVENEPOEL Remco

4 VAN AERT Wout

5 VANSEVENANT Mauri

SLOVENIA

6 POGACAR Tadej

7 POLANC Jan

8 ROGLIC Primoz

9 TRATNIK Jan

FRANCIA

10 CAVAGNA Remi

11 COSNEFROY Benoit

12 ELISSONDE Kenny

13 GAUDU David

14 MARTIN Guillaume

SPAGNA

15 FRAILE Omar

16 HERRADA Jesus

17 IZAGIRRE Gorka

18 IZAGIRRE Ion

19 VALVERDE Alejandro

GRAN BRETAGNA

20 GEOGHEGAN HART Tao

21 THOMAS Geraint

22 YATES Simon

23 YATES Adam

ITALIA

24 BETTIOL Alberto

25 CARUSO Damiano

26 CICCONE Giulio

27 MOSCON Gianni

28 NIBALI Vincenzo

PAESI BASSI

29 DUMOULIN Tom

30 HAVIK Yoeri

31 KELDERMAN Wilco

32 MOLLEMA Bauke

33 VAN BAARLE Dylan

COLOMBIA

34 CHAVES Esteban

35 HIGUITA Sergio

37 QUINTANA Nairo

38 URAN Rigoberto

AUSTRALIA

40 DURBRIDGE Luke

41 HAMILTON Lucas

42 PORTE Richie

DANIMARCA

43 ASGREEN Kasper

44 FUGLSANG Jakob

45 JUUL-JENSEN Christopher

46 VALGREN Michael

GERMANIA

47 ARNDT Nikias

48 BUCHMANN Emanuel

49 GESCHKE Simon

50 SCHACHMANN Maximilian

SVIZZERA

51 HIRSCHI Marc

52 KUNG Stefan

53 MADER Gino

54 SCHAR Michael

PORTOGALLO

55 ALMEIDA Joao

56 OLIVEIRA Nelson

IRLANDA

57 DUNBAR Eddie

58 MARTIN Dan

59 ROCHE Nicolas

RUSSIA

62 SIVAKOV Pavel

63 VLASOV Aleksandr

64 ZAKARIN Ilnur

NORVEGIA

65 FOSS Tobias

66 HOELGAARD Markus

67 JOHANNESSEN Tobias Halland

68 LEKNESSUND Andrea

ECUADOR

60 CARAPAZ Richard

61 NARVAEZ Jhonatan

POLONIA

69 BODNAR Maciej

70 KWIATKOWSKI Michal

71 MAJKA Rafal

NUOVA ZELANDA

72 BENNETT George

73 BEVIN Patrick

SUDAFRICA

74 DE BOD Stefan

75 DLAMINI Nicholas

76 GIBBONS Ryan

CANADA

77 BOIVIN Guillaume

78 HOULE Hugo

79 WOODS Michael

REPUBBLICA CECA

80 KUKRLE Michael

81 SCHLEGEL Michal

82 STYBAR Zdenek

AUSTRIA

83 KONRAD Patrick

84 MUHLBERGER Gregor

85 PERNSTEINER Hermann

STATI UNITI

86 CRADDOCK Lawson

87 MCNULTY Brandon

SLOVACCHIA

88 SAGAN Juraj

89 KUBIS Lukas

KAZAKISTAN

90 GRUZDEV Dmitriy

91 LUTSENKO Alexey

92 PRONSKIY Vadim

UCRAINA



93 BUDYAK Anatoliy

ESTONIA

94 KANGERT Tanel

95 PRUUS Peeter

ERITREA

96 GEBREIGHZABIER Emanuel

97 KUDUS Merhawi

LETTONIA

98 NEILANDS Krists

99 SKUJINS Toms

LUSSEMBURGO

100 GENIETS Kevin

101 RIES Michel

BIELORUSSIA

102 RIABUSHENKO Aleksandr

ALGERIA

103 LAGAB Azzedine

104 MANSOURI Hamza

ROMANIA

105 GROSU Eduard

LITUANIA

106 SISKEVICIUS Evaldas

UNGHERIA

107 VALTER Attila

GRECIA

108 TZORTZAKIS Polichronis

PANAMA

109 JURADO LOPEZ Christofer

MESSICO

110 FRAYE MOCTEZUMA Eder

GIAPPONE

111 ARASHIRO Yuikiya

112 MASUDA Nariyuki

GUATEMALA

113 RODAS OCHOA Manuel Oseas

RWANDA

114 MUGISHA Moise

NAMIBIA

115 DE LANGE Tristan

VENEZUELA

116 AULAR Orluis

TURCHIA

117 BALKAN Onur

118 ORKEN Ahmet

CROAZIA

119 RUMAC Josip

BURKINA FASO

120 DAUMONT Paul

CINA

121 WANG Ruidong

IRAN

122 SAFARZADEH Saeid

ARGENTINA

123 SEPULVEDA Eduardo

UZBEKISTAN

124 KHALMURATOV Muradjan

MAROCCO

125 EL KOURAJI Mohcine

COSTA RICA

126 AMADOR Andrey

AZERBAIJAN

127 ASADOV Elchin

PERU

128 NAVARRO CALLE Royner

TAIWAN

129 FENG Chun Kai

HONG KONG

130 CHOY Hiu Fung