Davide Cassani finisce la sua corsa. Niente Europei e Mondiali

Davide Cassani finisce la sua corsa alla guida della Nazionale di Ciclismo. La direzione sembra proprio questa dopo le ultime decisioni arrivare da parte della Federciclo. L’anticipazione di questa decisione arriva dalla Gazzetta dello Sport che evidenza che il ct non sarà nè all’Europeo di Trento (8-12 settembre) né ai Mondiali in Belgio (19-26 settembre) nell’ammiraglia azzurra. Si va quindi verso la via dell’esonero. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza federale e Cassani (tecnico dal 2014, scelto dall’ex presidente Renato Di Rocco). Come andrà a finire la vicenda?

Davide Cassani finisce la sua corsa azzurra

Che l’esperienza di Davide Cassani fosse ormai giunta al termine con la guida della Nazionale Azzurra era chiaro sin dal Giappone. La sua ripartenza in Italia anticipata aveva destato i primi sospetti. Così come la decisione del tecnico di non rilasciare dichiarazione alcuna al riguardo fino al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo per rispetto degli atleti ancora impegnati alle Olimpiadi. Ora che i giochi sono terminati è tempo allora di ridisegnare le sorti di una guida azzurra che quasi certamente non porterà più il nome di Davide Cassani.

Su chi ricadranno le scelte per il nuovo ct della Nazionale Azzurra di Ciclismo impegnata in Europei e Mondiali nel mese di settembre?