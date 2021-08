Dove vedere Giro di Danimarca 2021: percorso, streaming e diretta tv Eurosport o Rai Sport?

Dal 10 al 14 agosto è in programma il Giro di Danimarca giunto all’edizione numero 30 e che nella scorsa stagione fu cancellata a causa dell’emergenza Coronavirus. La corsa sarà composta da cinque tappe nell’arco di altrettanti giorni e terminerà con una cronometro individuale nella tradizionale località di arrivo di Frederiksberg e che avrà una startlist molto interessante con sei team WorldTour e le italiane Bardiani e Vini Zabù, che vorranno lottare fino alla fine per il successo. Nel 2019 il successo andò al danese Niklas Larsen, davanti ai connazionali Vingegaard e Quaade.

Tappe Giro di Danimarca 2021

Tappa 1: (10/08): Struer – Esbjerg (175,3 km)

Tappa 2: (11/08): Ribe – Sønderborg (189,6 km)

Tappa 3: (12/08): Tønder – Vejle (219,2 km)

Tappa 4: (13/08): Holbæk – Kalundborg (188,4 km)

Tappa 5: (14/08): Frederiksberg – Frederiksberg (10,8 km, cronometro)

Giro di Danimarca 2021, il percorso

La corsa si aprirà con i 175,3 chilometri che porteranno dal via di Struer all’arrivo di Esbjerg, dove si dovrebbe vedere un arrivo allo sprint, a meno che il vento non abbia scombinato le carte nei tratti in cui si costeggia il mare. Scenario simile per i 189,6 chilometri della Ribe-Sønderborg del giorno dopo, dove però il finale tira all’insu e qualche velocista puro potrebbe trovarsi tagliato fuori dallo sprint finale.

La terza giornata sarà quella che segnerà i primi pesanti distacchi in classifica con una tappa che somiglia a una classica, a partire dal chilometraggio di 219,2 chilometri, ma soprattutto nel percorso che prevede un dislivello complessivo di 2100 metri, con lo strappo di Højenskovvej (poco più di 1 chilometro all’8%), da affrontare quando si sarà già all’interno degli ultimi chilometri, che potrebbe essere il momento decisivo della tappa. Più tranquilla sulla carta la Holbæk – Kalundborg, che lungo i suoi 188,4 chilometri offre comunque delle occasioni per chi vorrà provare un’imboscata, magari anticipando un arrivo allo sprint. La crono conclusiva di 10,8 chilometri a Frederiksberg sarà probabilmente decisiva anche per la classifica generale, nonostante sia in realtà un tracciato adatto agli specialisti. (fonte: cyclingpro.net).

Dove vedere Giro di Danimarca 2021 in tv e streaming

Il Giro di Danimarca sarà visibile dal 10 al 14 agosto su Eurosport (canale 210 del decoder Sky) a partire dalle ore 15.50, con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.

