Dove vedere Giro di Germania 2021: tappe, favoriti, streaming e diretta tv Raisport?

Giro di Germania 2021, percorso e favoriti. Dopo l’edizione 2020 che non si è disputata causa pandemia per il Coronavirus, la breve corsa a tappe World Tour si disputa quest’anno dal 26 al 29 agosto. I ciclisti si sfideranno lungo quattro tappe che prevedono come punti cruciali per la vittoria finale la terza e la quarta frazione con ben sei gpm. Le prime due tappe sono invece adatte alle ruote veloci. Per quanto riguarda i favoriti del Giro di Germania 2021 gli occhi sono puntati sul portoghese Joao Almeida, lo spagnolo Bilbao, Rui Costa e O’Connor. Le speranze italiane per un ottimo piazzamento in classifica generale sono riposte in Davide Formolo.

Giro di Germania 2021 le tappe

Tappa: 1 – 26 Agosto : Stralsund – Schwerin, 191.00 km

Tappa 2 – 27 Agosto : Sangerhausen – Ilmenau, 185.00 km

Tappa 3 – 28 Agosto : Ilmenau – Erlangen, 191.00 km

Tappa 4 – 29 Agosto : Erlangen – Nürnberg, 160.00 km



Dove vedere Giro di Germania 2021, streaming gratis Deutschland Tour e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro di Germania 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport 2 HD (canale 212 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.