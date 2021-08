Dove vedere Giro di Polonia 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Giro di Polonia 2021, percorso e favoriti. Dopo l’edizione 2020 vinta dal belga Evenepoel, la breve corsa a tappe World Tour si disputa quest’anno dal 9 al 16 agosto. I ciclisti si sfideranno lungo sette tappe che prevedono come punti cruciali per la vittoria finale la frazione regina di Bukovina e una cronometro di 18 km. Per quanto riguarda i favoriti del Giro di Polonia 2021 gli occhi sono puntati sul portoghese Joao Almeida, lo sloveno Mohoric, il padrone di casa Kwiatkowski e il vincitore del Giro d’Italia 2019, Tao Hart. Le speranze italiane per un ottimo piazzamento in classifica generale sono riposte in Moscon, Ulissi e Aleotti.



Giro di Polonia 2021 le tappe

Tappa 1 (09/08): Lublin – Chelm (216,4 km)

Tappa 2 (10/08): Zamość – Przemyśl (200,8 km)

Tappa 3 (11/08): Sanok – Rzeszów (226,4 km)

Tappa 4 (12/08): Tarnów – Bukovina Resort (160,5 km)

Tappa 5 (13/08): Chocholów – Bielsko-Biala (172,9 km)

Tappa 6 (14/08): Katowice – Katowice (17,9 km, cronometro)

Tappa 7 (15/08): Zabrze – Kraków (145,1 km)



Dove vedere Giro di Polonia 2021, streaming gratis Tour de Pologne e diretta tv in chiaro Rai Sport?

Il Giro di Polonia 2021 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Eurosport HD (canale 211 del telecomando Sky) con collegamento giornaliero a partire dalle 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa spagnola anche in streaming gratuito per gli abbonati su Eurosport Player e sull’app DAZN. Non è prevista la diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.