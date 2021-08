Europei Trentino 2021, Cassani dirama i convocati

Gli Europei Trentino 2021 sono in programma dal 5 al 12 settembre, proprio in Trentino. Il ct della nazionale azzurra Davide Cassani ha diramato le convocazioni per l’evento ciclistico.

Questa la lista dei convocati:



Prova in linea (12 settembre – ore 12:30)

Aleotti Giovanni – Bora-Hansgrohe

Bagioli Andrea – Deceuninck – QuickStep

Cattaneo Mattia – Deceuninck – QuickStep

Colbrelli Sonny – Bahrain – Victorious

Ganna Filippo – Ineos Grenadiers

Moscon Gianni – Ineos Grenadiers

Trentin Matteo – UAE Team Emirates

Ulissi Diego – UAE Team Emirates

Albanese Vincenzo – Eolo-Kometa (Riserva)

Covi Alessandro – UAE Team Emirates (Riserva)

Crono individuale (9 settembre – ore 16:00)

Affini Edoardo – Jumbo Visma

Ganna Filippo – Ineos Grenadiers

Mixed Relay (8 settembre – ore 14:30)

Ganna Filippo – Ineos Grenadiers

De Marchi Alessandro – Israel Start-Up Nations

Sobrero Matteo – Astana Premier Tech

Europei Trentino 2021, le dichiarazioni di Cassani

Il ct Cassani ha spiegato come riportato da cyclingpro: “Puntiamo su atleti di sicuro affidamento come Sonny Colbrelli e Matteo Trentin che stanno dimostrando di essere competitivi. Gianni Moscon è invece un uomo solido e corre sulle sue strade. Abbiamo poi un giovane come Andrea Bagioli che, dopo l’operazione di questa primavera, ha confermato alla Vuelta Espana di pedalare molto bene. Tra i giovani c’è anche Giovanni Aleotti che nel 2021 ha ben figurato ottenendo la sua prima vittoria. Infine Mattia Cattaneo ha dimostrato di essere tornato ad alti livelli, meritando la maglia azzurra, così come Diego Ulissi”.