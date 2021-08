Nibali torna all’Astana? La spiegazione di Vinokourov

Nibali torna all’Astana? Questo è l’interrogativo che ricorre nella carriera di Vincenzo Nibali attualmente sotto contratto con i team Trek-Segafredo, ma prossimo al ritorno nel suo vecchio team. Al riguardo si è espresso proprio Vinokourov, dirigente sportivo che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha affermato: “C’è stato bisogno di tempo per avere la procura da parte dei kazaki, devo firmare io, ma non ci sono problemi. Nibali ha piacere nel tornare a correre dove ha vinto delle belle gare”. Come si evolverà la vicenda?

Nibali torna all’Astana? Ecco la situazione al riguardo



Sembra sempre più vicino il ritorno di Vincenzo Nibali nel team kazako Astana dove militò diversi anni della sua carriera sportiva ciclistica. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, si attende entro qualche giorno la documentazione per poterla completare. Al momento non è ancora arrivata la firma del corridore, anche se delle fonti vicine allo Squalo dello Stretto rendono noto che per il 90% è tutto apposto e che il ritorno al team Astana di Vincenzo Nibali si avvicina giorno dopo giorno. Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per scoprire se ci sarà questo ritorno di fiamma tra le due parti. Come andrà a finire?