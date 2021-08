Fabio Aru di nuovo in sella. L’annuncio del team

Fabio Aru di nuovo in sella alla sua bicicletta per un altro ritorno alle corse dopo il Sibiu Tour. Il Cavaliere dei Quattro Mori infatti sarà al via alla Vuelta di Burgos in programma da oggi, 3 agosto e fino al 7 agosto. Il corridore di Villacidro sarà il capitano del team Qhubeka Assos insieme a Domenico Pozzovivo. Presenti anche Reinardt Janse van Rensburg. I gregari saranno Sander Armee, Bert-Jan Lindeman, Dylan Sunderland ed Emil Vinjebo.

Fabio Aru di nuovo in sella. Le dichiarazioni

Sul ritorno di Fabio Aru alla Vuelta di Burgos si è espresso il ds Sans Vega: “Abbiamo una grande squadra per la Vuelta a Burgos che può essere competitiva in ogni tappa. Questo significa che speriamo sicuramente di giocarci una buona classifica generale, ma anche una vittoria di tappa rimane sicuramente un obiettivo. Come sappiamo, ci troviamo di fronte a una lista di partenti di alta qualità e la difficoltà del percorso evidenzierà rapidamente qualsiasi debolezza, quindi dovremo essere concentrati e lavorare molto bene come squadra per raggiungere i nostri obiettivi”.

Non resta quindi che seguire la corsa per scoprire come si piazzerà Fabio Aru sul podio e man mano, quali saranno le prossime corse a cui prenderà parte il corridore.