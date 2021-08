Ufficiale: Cassani sarà ct anche ai prossimi mondiali. Poi nuovo incarico

Ufficiale: Cassani resta ct della Nazionale Italiana di ciclismo. Dopo la spedizione in terra nipponica, che aveva fatto intravedere una risoluzione anticipata del rapporto, è arrivato l’incontro chiarificatore. Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha confermato che Cassani resterà alla guida tecnica dei ciclisti azzurri, sino al 30 settembre 2021. Da ottobre cambierà ruolo, che non sarà più tecnico.

Il faccia a faccia si è svolto nei giorni scorsi. Al termine dell’incontro Davide Cassani ha dichiarato, come riportato da Eursport.it: “Dopo 8 anni è giusto cambiare, ed il Campionato del Mondo nelle Fiandre sarà il mio ultimo da CT, ma non sarà il mio ultimo incarico in Federazione. Da sempre porto la maglia azzurra nel cuore”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Ringrazio il presidente Cordiano Dagnoni ed il Consiglio Federale per la fiducia che mi è stata dimostrata nel propormi questo nuovo ruolo all’interno della FCI. Per me si tratta di un ulteriore stimolo e sono sicuro di poter dare un fattivo contributo in altro ambito che non è più quello tecnico“. Parole sulla stessa lunghezza d’onda da parte del presidente Dagnoni: “Ringrazio Davide per aver sposato lo spirito del gruppo ed essersi dimostrato uomo FCI a 360° condividendo con noi progetti e visione. Ora rimaniamo concentrati verso i prossimi obiettivi a partire dagli Europei di Trento”.