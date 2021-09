Mondiali Ciclismo Fiandre 2021, orari, programma e dove vederlo in diretta

Martedì 21 settembre

Cronometro femminile Junior – Knokke-Heist – Bruges (19.3 km): alle 10.30

Cronometro maschile Junior – Knokke-Heist – Bruges (22.3 km): alle 14.55

Mercoledì 22 settembre

Cronometro Team Mixed Relay – Knokke-Heist – Bruges (44.5 km): alle 13.45

Venerdì 24 settembre

Prova in linea maschile Junior – Leuven-Leuven (121.4 km): alle 8.15 Prova in linea maschile Under 23 – Antwerp-Leuven (160.9 km): alle 13.25

Sabato 25 settembre

Prova in linea femminile Junior – Leuven-Leuven (75 km): alle 8.15 Prova in linea femminile élite – Antwerp-Leuven (157.7 km): alle 12.20

Domenica 26 settembre Prova in linea maschile élite – Antwerp-Leuven (268.3 km): alle 10:30

Ciclismo Mondiali Fiandre 2021, ecco come seguirlo in diretta tv

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? Tutte le corse saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). A disposizione degli utenti anche la diretta streaming video, collegandosi alla piattaforma Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

La diretta della crono maschile sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2. A disposizione anche la diretta streaming su Rai Play.