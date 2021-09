Europei Ciclismo, Sonny Colbrelli vince il titolo in Trentino

Europei Ciclismo, trionfo per Sonny Colbrelli nella prova in linea andata in scena oggi, domenica 12 settembre. L’azzurro è riuscito a resistere agli attacchi di Evenepoel, beffandolo in volata, che si è piazzato nel secondo gradino del podio. A completarlo è Benoit Cosnefroy che ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1’30” dal vincitore. Tra gli azzurri da segnalare anche il quarto posto di Matteo Trentin.

Europei Ciclismo, trionfo per l’azzurro Colbrelli

Tutto perfetto per la Nazionale Azzurra di ciclismo che si gode il trionfo nella prova in linea maschile con Sonny Colbrelli che ha tagliato davanti a tutti il traguardo. Per i colori azzurri a livello di statistiche è un trionfo ancora più importante. Si tratta infatti della quarta vittoria di fila dopo quelle di Trentin, Viviani e Nizzolo rispettivamente nelle ultime tre edizioni.

Per Sonny Colbrelli si tratta di chiudere il cerchio in questa stagione ciclistica che per lui si è rivelata davvero perfetta. Può volgere al termine e col sorriso sul volto anche la carriera di Davide Cassani come ct della Nazionale azzurra di ciclismo dopo questa vittoria. Anche se per lui prima sarà tempo di pensare ai Mondiali come tappa conclusiva di questa carriera durata anni alla guida dei colori azzurri.