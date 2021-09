Parigi-Roubaix, Peter Sagan dice la sua sulla corsa

La Parigi-Roubaix è in programma domenica 3 ottobre e Peter Sagan ha già messo la corsa nel mirino come obiettivo da raggiungere in questo finale di stagione. Lo slovacco infatti, è in cerca di riscatto dopo un mondiale altamente deludente. In un’intervista rilasciata a Sporza ha affermato: “Lungo la strada possono succedere mille cose, ma è sicuramente una bella gara da vedere in tv. Io in realtà ho un rapporto di amore-odio con questa corsa. Se quel giorno sei fortunato, la Roubaix è una grande gara. Ma se sei sfortunato, la Roubaix può essere una gara molto lunga e terribile”.

Parigi-Roubaix, le dichiarazioni di Sagan Sagan ha poi aggiunto: “Guardando i vincitori o sono corridori fortunati o corridori che quel giorno avevano delle gambe incredibili. Puoi forare nel momento sbagliato o cadere o essere trattenuto da una caduta e questo può giocarti brutti scherzi per il resto della gara. Alla Roubaix, anche se non sei il più forte, puoi ancora vincere. Comunque è una bella gara da guardare in tv, lo capisco. Quel giorno siamo combattenti in bici ed è questo che ogni appassionato di ciclismo ama”. Il 3 ottobre scopriremo se Sagan riuscirà a portare a casa quest’ambito trionfo in questa corsa.