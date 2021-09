Vuelta di Spagna, trionfa Primoz Roglic per distacco

Vuelta di Spagna, trionfa Primoz Roglic che mette le mani sulla maglia rossa della corsa a tappe in terra spagnola. Per lui sarebbe la terza vittoria consecutiva in tre partecipazioni. Lo sloveno ha chiuso precedendo di 1’35” lo statunitense suo compagno di squadra della Jumbo Visma Sepp Kuss, il colombiano della Movistar Miguel Angel Lopez e il britannico della Ineos Adam Yates.

Subito dopo la tappa il corridore ha commentato: “Oggi si è rischiato, i rischi ci sono sempre ciclismo. Una giornata bellissima, non solo per la vittoria. Quando Bernal ha attaccato ho pensato di seguirlo subito. Eravamo lontani dal traguardo, ma ho visto che l’azione era buona. Abbiamo dato spettacolo”

Vuelta di Spagna, le dichiarazioni di Roglic

Roglic ha poi aggiunto: “Sono andato via del mio ritmo, poi Egan non è più riuscito a seguirmi. Quella di oggi è probabilmente la mia esibizione alla Vuelta più bella in questi tre anni. A parte un po’ di pioggia, è una giornata indimenticabile. “Domani ci sarà la tappa regina. Vediamo dopodomani come saremo messi”.

Non resta quindi che seguire le ultime tappe di una corsa, la Vuelta di Spagna edizione 2021, che si preannuncia ancora ricca di emozioni anche se sta volgendo al termine.