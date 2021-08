La Vuelta 2021, vince Jakobsen, si ritira Ciccone. La situazione

Vuelta 2021, si è appena conclusa la 16esima frazione della Vuelta di Spagna, giunta alla sua ultima settimana di fatiche. A trionfare è Jakobsen della Quick Step. Completano il podio Meeus Jordi e l’azzurro Matteo Trentin. Da segnalare in questa frazione il ritiro di Giulio Ciccone, protagonista di una rovinosa caduta. Tra gli azzurri inoltre segnaliamo il quinto posto per Alberto Dainese e l’ottavo per Riccardo Minali.

Domani, mercoledì 1 settembre si correrà la 17^ tappa da Unquera a Laghi di Enol (185.8 km).

Per quel che riguarda la classifica generale, Eiking conserva la maglia rossa con un vantaggio di 54″ sul francese Martin e 1’36” sullo sloveno Roglic.

Vuelta 2021, l’ordine di arrivo

Questo l’ordine di arrivo dei primi dieci corridori:

1 JAKOBSEN Fabio Deceuninck – Quick Step 100 80 4:08:57

2 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 40 50

3 TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates 20 35

4 MATTHEWS Michael Team BikeExchange 12 25

5 DAINESE Alberto Team DSM 4 18 ,,

6 ABERASTURI Jon Caja Rural – Seguros RGA 15

7 OLIVEIRA Rui UAE-Team Emirates 12

8 MINALI Riccardo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 10

9 SOTO Antonio Jesús Euskaltel – Euskadi 8

10 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 6

Non resta quindi che continuare a seguire l’ultima settimana della corsa Vuelta di Spagna per scoprire chi sarà il corridore che al termine delle 21 tappe conquisterà la maglia rossa della competizione ciclistica. Chi saranno invece i corridori che completeranno il podio finale?