Ciclismo calendario 2022, il giro inizia il 6 maggio

Ciclismo calendario 2022, al via il giro dal 6 maggio, come apripista Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite il 5 marzo. Il giro si concluderà il 29 maggio, lo apprendiamo dalle date ufficializzate dall’Uci per il calendario internazionale 2022. Dopo l’impresa di Nibali ci chiediamo se ne vedremo ancora delle belle ma siamo davvero certi che questo calendario 2022 non ci deluderà. Al prossimo Giro di Sicilia che si terrà l’anno prossimo, ci auguriamo di avere ancora dei campioni di questa levatura come Vincenzo Nibali, capace di regalare all’Italia e ai tifosi grandi slanci, fautore di imprese davvero memorabili.

Ciclismo calendario 2022 tutte le date importanti

Tirreno-Adriatico in programma dal 7 al 13 marzo e la Milano-Sanremo al 19 marzo. Mentre la Milano-Torino tornerà in primavera il 16 marzo tra le due competizioni. Dal 12 al 15 aprile potremo assistere al Giro di Sicilia, la Gran Piemonte e Lombardia chiudono poi la stagione sportiva dal 6 all’8 ottobre.

Un calendario vivace anche per l’estero, tutto da scoprire

Ebbene anche l’Unione ciclistica internazionale ci regala alcune perle per la prossima stagione, potremo assistere infatti al Tour de France 2022 e la Vuelta di Spagna che si terranno: la prima a luglio il 1 e la seconda il 19 agosto. Saranno competizioni più durature perché la prima inizierà da Copenaghen e l’altra da Utrecht.