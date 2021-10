Davide Cassani, toccanti rivelazioni dell’ex ct azzurro. E sul futuro….

Davide Cassani confessa le sue sensazioni al termine di una favolosa avventura durata tanti anni alla guida della Nazionale azzurra di ciclismo. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta di Modena, Reggio e Nuova Ferrari ha affermato: “Sono sereno. Semplicemente sereno, perchè adesso l’orizzonte è più chiaro. Alla base del mio “no” alla proposta della Fci non c’è nessun dissapore. Con Dagnoni ci siamo lasciati bene, da persone consapevoli che le nostre strade, a questo punto, si sarebbero dovute dividere. Non mi ci vedevo proprio dietro ad una scrivania, con mansioni che mi avrebbero allontanato dal ciclismo agonistico, quello che amo e amerò sempre”.

Davide Cassani parla del suo futuro

Sul suo futuro ha invece chiosato: “Ho la fortuna di aver imparato a fare tante cose nel mondo del ciclismo, per me pura passione e divertimento, finora non ho lavorato un solo giorno della mia vita. Cosa farò da grande? Chi lo sa”.

Cassani ha poi aggiunto: “Non ho una dead-line per decidere sul da farsi, resto in attesa, in paziente attesa. Ho molti contatti, ma desidero rimanere nel ciclismo attivo. Manager di una squadra World Tour? Mi piacerebbe molto, magari in una compagine italiana se rientrasse. In tv? Mi sono divertito nel 2021 a seguire il Giro in moto, ma non sarò mai più un commentatore tecnico come ho fatto per 18 anni in Rai”.