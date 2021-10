Donne e sport: Deignan ha vinto la prima Roubaix femminile

Deignan ha vinto la prima Roubaix femminile, è la prima donna a segnare l’albo d’oro della Roubaix. Lizzie Deignan ha dimostrato di essere una fuoriclasse e lo ha fatto nella prima Parigi-Roubaix Femminile. E’ riuscita a tenere a bada Marianne Vos per andare dritta alla conquista del primato al Vélodrome André-Petrieux. L’impresa è durata ben 116 Km tutti estenuanti e sudati.

Deignan ha vinto la prima Roubaix femminile in solitaria

E’ stata una vittoria d’élite totalmente in solitaria, inseguita da Vos anche se l’inseguimento è stato vano. Dopo una partenza veloce, a circa 79 km dalla fine la Deignan si è staccata rapidamente, stabilendo così un grande vantaggio dalle avversarie. Con la pioggia che cadeva, il selciato era davvero insidioso, le pozzanghere hanno certamente infastidito le cicliste ma nonostante tutto la Deignan è riuscita a mantenere un vantaggio di 2 minuti e mezzo. Nel gruppo delle inseguitrici c’erano: Ellen Van Dijk, Elisa Longo Borghini e Vos che hanno lottato per raggiungere la campionessa, senza però riuscirci. La Vos si è staccata dal gruppo pronta all’inseguimento staccando le altre ragazze di un minuto. Nonostante tutte le intemperie e i 17 settori da percorrere non c’è stata nessuna speranza per le altre cicliste, già dall’80 esimo km dal traguardo, Lizzie Deignan ha mostrato il suo carattere e ce l’ha fatta.

Ma chi è Lizzie Deignan? Qualcosa sulla sua carriera non sempre facile

La carriera della britannica non è sempre stata rosa e fiori, nonostante le sue vittorie, la campionessa ha dovuto affrontare delle situazioni che uno sportivo non augurerebbe mai al peggior nemico. Aveva ricevuto infatti una squalifica a Rio per ben 4 anni per aver saltato tre test antidroga in un anno. In merito aveva affermato infatti: “È stato orribile essere accusata di essere una drogata quando era l’ultima cosa che avrei mai fatto”, a BBC Sport. “E’ stato difficile farsi interrogare così pubblicamente. Le bugie possono essere scritte, e tu non hai alcun controllo su di esse.”

Dopo il congedo per maternità nel 2018, la sua carriera è ricominciata alla grande: “Tornare in sella è stato proprio come ‘wow, posso ancora farcela’. L’ho capito subito, la prima volta che sono tornato in moto, questo è quello che sono fatto per fare e questo è quello che ho” sono bravo in.”

Successivamente nel 2020 la ciclista Trek-Segafredo ha vinto il Women’s Tour e il grandissimo titolo del World Tour 2020.

La gravidanza della Deignan che ha vinto la prima Roubaix femminile

“È ancora abbastanza inusuale per una donna tornare ad alti livelli dopo la gravidanza. Per questo sento la responsabilità di dimostrare a tutti che è possibile coniugare una vita da sportive professioniste con il ruolo di mamma.»

Quando è nata Orla la sua primogenita, aveva scritto un tweet meraviglioso

And then there were 3 ❤️ meet our daughter Orla Deignan 23/09/18 #family pic.twitter.com/IMsmlZhY0v — Lizzie Deignan (@lizziedeignan) September 24, 2018

La Deignan siamo certi che ci farà sognare ancora e lo farà con il supporto della sua bellissima famiglia, siamo qui ad attendere nuove vittorie!