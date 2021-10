Giro di Lombardia 2021, orari, programma dove vederlo in streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Giro di Lombardia 2021 prenderà il via domani, sabato 9 ottobre e sarà l’ultima Classica Monumento della stagione. I corridori dovranno affrontare un percorso di 239km da Como a Bergamo. La partenza è fissata alle ore 10.30, mentre l’arrivo è in programma tra le 16.35 e le 17.25.

Tanti i big al via tra cui: Evenepoel, Roglic, Alaphilippe, Pogacar, Nibali. Quest’ultimo, fresco vincitore del Giro di Sicilia vorrebbe chiudere la stagione alla Trek con la vittoria nel Lombardia. Nella sua carriera ha già vinto due edizioni della corsa rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Riuscirà Nibali a portare a casa questo nuovo obiettivo?

Giro di Lombardia 2021, come seguirlo in streaming e diretta tv

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. Infatti, la corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in forma integrale ai canali Rai (RaiSport e collegamento pomeridiano su Rai 2). Il Giro di Lombardia sarà trasmesso anche da Eurosport. In questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Possibilità per gli utenti di seguire l’evento anche in diretta streaming video rispettivamente sulle piattaforme RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e Dazn.

Non resta quindi che attendere la partenza della corsa per gustarsi tutte le emozioni dell’evento ciclistico.