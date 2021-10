Milano-Torino 2021, orari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Milano-Torino 2021 è la corsa di ciclismo in programma oggi, mercoledì 6 ottobre. Si tratta della 102esima edizione che prevede un percorso di 190km totali. La partenza è fissata da Magenta per le ore 12.15, mentre l’arrivo a Superga è previsto tra le 16.45 e le 17.15. La doppia scalata alla salita della Basilica probabilmente deciderà le sorti della corsa.

Questi i corridori favoriti per la vittoria della corsa: Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Mike Woods, Vincenzo Nibali, Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Thibaut Pinot, Marc Hirschi, Aleksandr Vlasov, Nairo Quintana, David Gaudu, Alexey Lutsenko, Ben Hermans, Daniel Martin, Domenico Pozzovivo.

Per quel che riguarda i colori azzurri, l’ultimo successo risale al 2015 quando Diego Rosa arrivò in solitaria, precedendo il polacco Rafal Majka e il sardo Fabio Aru. Relativamente a quest’ultimo, il Cavaliere dei Quattro Mori si è ritirato dal ciclismo professionistico in questa stagione, al termine della tre settimane della Vuelta di Spagna.

Riusciranno i colori azzurri a salire sul gradino più alto del podio questo pomeriggio?

Precisiamo che questa corsa è stata spostata nel calendario per via del Covid, ma dalla stagione 2022 tornerà ad avere la sua collocazione classica nel calendario, in primavera, precisamente il 16 marzo 2022.

Milano-Torino 2021, dove vedere streaming e diretta tv

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è sì. La corsa Milan-Torino sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport + HD con collegamento a partire dalle ore 15. Per gli utenti sarà a disposizione anche la diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma RaiPlay. La diretta della corsa sarà trasmessa anche da Eurosport a partire dalle ore 15.20. Ricordiamo che in questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Disponibilità della diretta streaming video anche collegandosi sulla piattaforma Eurosport Player.

Chi sarà il corridore che vincerà la corsa?