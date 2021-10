Il Giro d’Italia 2022, indiscrezioni e prime certezze sulla corsa

Il Giro d’Italia 2022 prenderà il via ufficialmente il prossimo 6 maggio 2022 con partenza al di fuori dei confini italiani. Infatti, la carovana in rosa partirà da Budapest, proseguendo in quella via di esportazione della manifestazione sportiva fuori dai confini della Penisola. Si tratta della 105esima edizione. Ricordiamo che la partenza a Budapest era già prefissata per il 2020, poi la pandemia da Covid-19 ha sconvolto tutta la stagione sportiva ragion per cui era saltava la partenza fuori dall’Italia, nonchè posticipata la stessa corsa rosa.

Il Giro d’Italia 2022, le novità

In Romania non si effettuerà solo la partenza della corsa rosa, ma bensì, i corridori affronteranno tre tappe, il cui programma e percorso verrà però svelato nei prossimi mesi. Al momento si vociferà che i tracciati potrebbero essere Budapest–Györ e Székesfehérvár–Nagykanizsa. Altra certezza sulla corsa è che il Giro tornerà in Italia il 9 maggio ripartendo dopo il primo giorno di riposo dalla Sicilia dove sono in programma tre tappe. Poi i corridori risaliranno lo stivale fino al 29 maggio, data in cui si correrà l’ultima tappa. Stando alle indiscrezioni si tratterà probabilmente di una crono che vedrà l’arrivo a Verona, all’Arena.

Non resta che attendere ancora qualche mese per scoprire tutto il programma ben delineato della corsa rosa.