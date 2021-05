Giro d’Italia, Tappa 14, Zoncolan, orario, streaming e diretta tv

Giro d’Italia Tappa 14. C’è tanta attesa per la 14esima tappa in programma domani, sabato 22 maggio con partenza da Cittadella e arrivo sul Monte Zoncolan. Sarà una tappa molto interessante perchè porterà tanti stravolgimenti alla classifica generale. Il percorso sarà lungo 205km e ci sarà ampio spazio per attaccare la maglia rosa. Inoltre, la frazione prevede 3700 metri di dislivello complessivi.

La partenza della carovana rosa partirà da Cittadella e precisamente da Via Roma, alle ore 11:30, mentre l’arrivo sul Monte Zoncolan è previsto intorno alle ore 17.15. Il Monte Zoncolan (G.P.M. di 1° categoria) è situato a quota 1.730 metri e i corridori arriveranno dopo aver affrontato una salita finale di 14,1 km con pendenza media dell’8,5%.

Giro d’Italia, arrivo a Monte Zoncolan, come seguire la frazione

La quattordicesima tappa sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 10.15 con Villaggio di partenza, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.35 prenderà il via il Processo alla tappa. Gli appassionati di ciclismo potranno seguire anche la diretta su Eurosport 1 dalle ore 11.25. Per gli utenti è prevista anche la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo che in questi due ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.