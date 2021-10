Remco Evenepoel, è scontro con Wout van Aert. Le nuove dichiarazioni

Remco Evenepoel prosegue il dibattito a distanza contro Wout van Aert. L’argomento chiave sono sempre i Mondiali che si sono disputati nelle Fiandre. Tra i due non c’è ancora stato modo di chiarirsi. A Sporza Wout van Aert ha dichiarato: “Sono dichiarazioni che potevano essere discusse internamente. C’è stato spazio per farlo all’interno della squadre, perché siamo stati insieme per un po’ dopo la corsa. Oppure Remco avrebbe potuto farlo più tardi, ma non credo che uno studio televisivo fosse il luogo adatto”.

Remco Evenepoel, continua il dibattito con Wout van Aert

Wout van Aert ha poi aggiunto: “L’intenzione non era quella di usare Evenepoel così presto. Lui stesso ha scelto di attaccare da lontano, quando prima toccava a Lampaert o Campenaerts. Poiché Remco era all’attacco, non hanno potuto svolgere il loro compito”. Infine, il corridore ha chiosato: “Sarà importante parlare ancora di questa cosa. Saremo ancora in squadra insieme. Remco mi ha cercato, ma è stato molto breve. Non sono stati fatti ulteriori passi per chiarirsi […]. Quello che è successo al Mondiale rimarrà, ma come persona devi perdonare”.

I due corridori avranno modo di chiarirsi per quello che è successo durante i mondiali che si sono disputati nelle scorse settimane?