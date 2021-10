Problemi cardiaci per Moscon, riscontrate anomalie in gara. Le parole del medico

Problemi cardiaci per Moscon. Il corridore dell’Ineos si sta sottoponendo a degli esami specifici in seguito a delle anomalie riscontrate durante alcune gare. Stiamo parlando nello specifico del Mondiale delle Fiandre e della Coppa Sabatini. Tra una settimana, si saprà con precisione come si dovrà agire al riguardo della problematica del corridore.

Problemi cardiaci per Moscon. Le dichiarazioni

Il dottor Roberto Corsetti ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: “Gianni ha avuto aumenti ingiustificati e rapidi della frequenza cardiaca, a parità di sforzo. Siamo in una fase di indagine che era opportuno svolgere, senza allarmismi di alcun tipo”.

Siamo nel campo delle ipotesi ancora, ed è quindi difficile capire quale sia la decisione che verrà presa. Al riguardo il dottore ha aggiunto: “Può darsi che come Viviani, Moscon si debba sottoporre ad una ablazione. È una ipotesi, ma non l’unica. Quando avremo tutti gli elementi a disposizione decideremo”.

Non resta che attendere che il corridore si sottoponga a tutti gli esami del caso per comprendere quale decisione verrà presa al riguardo. In ogni caso non è resta che fare gli auguri affinchè tutto vada per il meglio al corridore, sperando di poterlo rivedere molto presto in sella alla sua bicicletta verso nuovi traguardi.