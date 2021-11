Bernal, incidente sfiorato in strada. Postato su Instagram

Come ogni cosa, anche nel ciclismo c’è bisogno di duro allenamento per riuscire nei propri obiettivi. Anche loro si dilettano ad allenarsi per strada in modo da abituarsi ai vari andamenti, certo no senza qualche pericolo come gli automobilisti. La convivenza con le autovetture risulta difficile, infatti ci sono sempre numerosi incidenti e vittime. I corridori professionisti, si sono spesso fatti promotori di campagne di sensibilizzazione per evitare che si siano altri incidenti. Ultimo in quest’ordine è Bernal, che ha subito per poco un grave incidente.

Ciclismo, incidente sfiorato per Bernal

In questo periodo di pausa dell’attività agonistica, Egan Bernal è tornato in Colombia per recuperare le energie e prepararsi alla nuova stagione. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha ripreso ad allenarsi nel suo paese ed ha pedalato anche ieri, nonostante una giornata di maltempo. Insieme ad un compagno e seguito da una macchina, che lo ha scortato riprendendo anche l’allenamento, il campione colombiano si è allenato sotto la pioggia, correndo un grosso rischio quando una macchina ha azzardato un sorpasso un po’ avventato.

I due corridori procedevano appaiati e si sono visti sfiorare dall’auto che li ha sorpassati proprio mentre nella corsia opposta sopraggiungeva un mezzo pesante. Bernal e il compagno si sono visti chiudere la traiettoria in una semicurva a destra, ma hanno evitato il contatto con l’auto, che non ha assolutamente rispettato la distanza minima di sicurezza nel sorpasso.

“Mi domando a cosa pensava quest’uomo” ha scritto Bernal su Instagram postando il video (clicca qui per vederlo) di quanto gli è accaduto.