Giro d’Italia 2022, dopo nove anni la tappa a Napoli, ecco dove si correrà

Il Giro d’Italia 2022 di ciclismo torna a Napoli. Lo fa con una tappa che arriverà e partirà dal capoluogo campano.

Ad ufficializzare la notizia è il sito internet della corsa rosa, nella parte dedicata alle frazioni previste. In tutto 149 chilometri con un dislivello complessivo di 2.130 metri. “Tappa breve e intensa – viene così commentata sul sito del Giro d’Italia – tutta tra il capoluogo campano e la penisola flegrea. Da Napoli la corsa si porta a Bacoli e inizia un circuito impegnativo di circa 19 km tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte. Al termine dell’ultima tornata si rientra a Napoli, dove sul lungomare di via Caracciolo, dove verrà aggiudicato l’arrivo, si presenterà probabilmente un gruppo ridotto per la volata finale‘‘.

Giro d’Italia 2022, il sindaco di Napoli Manfredi: “Evento dallo straordinario valore sportivo”

Da ciò che si apprende, anche se manca ancora l’ufficialità, la tappa con partenza e arrivo da Napoli si svolgerà nel secondo sabato della corsa in rosa, quindi il 14 maggio 2022. Il villaggio dovrebbe essere allestito in piazza del Plebiscito, mentre il cosiddetto ”chilometro zero” sarà sempre collocato sul lungomare partenopeo.

Sul sito del Giro d’Italia è presente anche il commento del sindaco, Gaetano Manfredi. ”La tappa del Giro d’Italia 2022 a Napoli è un evento dallo straordinario valore sportivo, ma anche sociale. Vivere insieme al pubblico questa manifestazione dopo nove anni di assenza, con la bellezza del nostro Golfo a fare da sfondo, rappresenta una vetrina per il nostro territorio percorrendo un ulteriore passo verso la normalità‘‘. La corsa in rosa infatti mancava da Napoli dal 2013, quando fu sede della partenza del Giro vinto poi da Vincenzo Nibali. Nella storia della gara a tappe, Napoli ha ospitato 43 volte l’arrivo di una frazione, mentre in 37 occasioni è stata scenario di una partenza. Napoli sarà anche la città con il maggior numero di abitanti tra le sedi di tappa dell’edizione 2022 del Giro.