Filippo Pozzato sconfigge il Covid. L’appello

Filippo Pozzato sconfigge il Covid dopo esser stato ricoverato in ospedale. Il vicentino non era ancora vaccinato. Doveva fare la prima dose il 25 ottobre, ma un tampone positivo anzitempo ha rivoluzionato tutta la vita del corridore. “L’appuntamento era per il 25 ottobre. Perché non mi ero vaccinato prima? Perché mi sono sempre sentito forte, sono stato in mezzo a gente che aveva fatto il Covid e non mi era mai successo niente, e perché ero sempre a tutta con le corse, e avevo deciso di farlo dopo. Sono stato un cogl…, e mi sono preso una bella batosta”, ha affermato.

Dopo esser guarito, ora Pozzato vuole diventare testimonial della campagna vaccinale.

Filippo Pozzato sconfigge il Covid. Le dichiarazioni

Pozzato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha affermato: “Voglio impegnarmi ad essere testimonial per la vaccinazione. Lo ripeto ancora, vaccinatevi. L’altra sera, guardando il derby di Milano, ho apprezzato moltissimo lo striscione che i tifosi milanisti hanno dedicato a medici e infermieri in prima linea contro il Covid. Dobbiamo portare rispetto verso chi lavora tutti i giorni in ospedale: qualcuno di loro ci ha anche rimesso la vita. Non è semplice vedere la gente lavorare cos’ per te […]. Adesso si valuteranno i miei anticorpi e non appena possibile mi vaccinerò”.