Giro d’Italia 2022, a rischio la diretta Rai. Ecco la situazione

Il Giro d’Italia 2022 è stato presentato ufficialmente frazionato a tappe. Una presentazione anomala e frammentaria rispetto alle scorse edizioni, che mette in luce il rischio di non godere di una copertura televisiva completa. Per legge, la corsa rosa deve essere trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro.

Fatta eccezione per il periodo 1993-1997 quando il Giro d’Italia era visibile sugli canali di Fininvest, la corsa è stata sempre mandata in onda dalla Rai.

Cosa accadrà nell’edizione 2022? Dove potranno seguire la diretta i telespettatori a casa?

Giro d’Italia 2022, a rischio la diretta sulla Rai

Gli appassionati di ciclismo iniziano a porsi l’interrogativo: “Dove sarà possibile seguire la prossima edizione del Giro d’Italia?”. Le trattative con la Rai sono ancora in alto mare e se la situazione dovesse precipitare, ecco che si fa strada l’ipotesi di Discovery +. Se Discovery dovesse subentrare alla Rai, le varie tappe saranno visibili in diretta tv gratis e in chiaro su Canale Nove.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per scoprire come si evolverà la situazione. Intanto, già questa settimana si conoscerà ufficialmente il calendario completo delle 21 tappe che caratterizzeranno l’edizione 2022 del Giro d’Italia 2022.

Chi sarà il corridore a trionfare e conquistare la tanto ambita maglia rosa?