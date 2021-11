Martinelli si esprime su Nibali e Fabio Aru in un’intervista rilasciata a tuttobiciweb rilasciando parole armoniose per entrambi i corridori.

Il direttore sportivo del team Astana ritrova Vincenzo Nibali nella prossima stagione e per lui si tratta di un vero e proprio ritorno a casa. Al riguardo sul loro riavvicinamento ha spiegato chi ha fatto il primo passo: “Io. Ci siamo parlati a marzo, alla Tirreno-Adriatico, poi ho iniziato l’opera di convincimento con Vinokourov, il nostro team manager, per finalizzare la trattativa. Vincenzo afferma che questo sarà il suo ultimo anno da Pro, ma io credo che possa ancora ottenere degli ottimi risultati e conferire al nostro team ancora maggiore visibilità e prestigio”.

Martinelli si esprime su Nibali e Fabio Aru. Le dichiarazioni

Su Fabio Aru invece ha chiosato: “Fabio è arrivato da me molto giovane e insieme abbiamo vinto la Vuelta e siamo saliti sul podio al Giro. Poi le nostre strade si sono divise e lui si è spento progressivamente. Di ciò sono molto dispiaciuto, anche se ora lo vedo sereno; forse nel professionismo si sentiva fuori posto, non reggeva più lo stress delle gare e credo che alla base del suo stop non ci sia stata una motivazione di logorio atletico”.