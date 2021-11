La malattia che ha bloccato Chris Froome. Le dichiarazioni di Adams

La malattia che ha bloccato Chris Froome durante il Tour de France si chiama bilharziosi. Si tratta di una malattia tropicale, causata da un verme parassita che il corridore britannico ha dovuto combattere durante il Tour de France.

A darne notizia è il general manager dell’Israel Start Up Nation Sylvan Adams. In una lunga intervista rilasciata a Velonews, ha dichiarato: “Chris era completamente bloccato durante l’ultimo Tour, mi ha detto che stava affrontando la sua corsa più difficile e che stava attingendo a tutte le energie che aveva. A fine corsa gli è bastato un ciclo di antibiotici per superare il problema: ora si è ripreso e ha concluso bene la stagione. I suoi numeri sono migliorati e crediamo di poter rivedere il Chris che conosciamo nei Grandi Giri l’anno prossimo”.

La malattia che ha bloccato Chris Froome. La situazione

Chris Froome aveva già contratto all’inizio della sua carriera, questo tipo di malattia. Di frequente la bilharziosi si contrae nuotando o pagaiando in acque tropicali, all’inizio della sua carriera. Non resta quindi che attendere l’inizio della prossima stagione per scoprire il nuovo stato di forma del corridore che sogna ancora la vittoria del suo quinto Tour de France. Ci riuscirà nella prossima stagione?