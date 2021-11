Lefevere frena sul rinnovo di Cavendish: “Può attendere”

Lefevere frena sul rinnovo di Cavendish che si trova ora in ospedale a causa di una brutta caduta che gli ha provocato anche delle costole rotte. L’incidente è avvenuto durante i Sei Giorni di Gand, quando il corridore, durante la prova di madison, è caduto,, riportando la frattura di due coste e un lieve pneumotorace. Al riguardo a Het Nieuwsblad ha dichiarato: “La clinica non è un posto dove trovare un contratto. Altre cose hanno la precedenza ora. Fortunatamente non c’è niente di preoccupante sul suo femore o sulla clavicola di Mark”.

Cosa è previsto nel futuro del corridore del team Deceuninck-Quick Step?

Lefevere frena sul rinnovo di Cavendish. Le dichiarazioni

Lefevere ha poi specificato ancora sul rinnovo del corridore: “Il nuovo contratto di Mark è pronto. Non arriverà in un giorno, ma mi piacerebbe vederlo una volta che si sarà completamente ripreso. Mi ha sempre promesso che non sarebbe andato via da noi. E così sarà”. Al momento quindi la priorità è che il corridore possa riprendersi presto dalla caduta e ritornare in formare per preparare la stagione 2022 che partirà tra poco più di un mese.

Non resta quindi che fare gli auguri di una pronta guarigione a Mark Cavendish.