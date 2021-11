Sagan fa mea culpa sui social. Le parole del suo legale

Sagan fa mea culpa dopo la condanna arrivata per un episodio commesso nello scorso 25 aprile. Positivo all’alcol test, con 5.000 euro di multa da pagare e una contravvenzione di cento euro, il corridore si è così scusato con un lungo post sul suo profilo Instagram: “Per quel che riguarda le notizie pubblicate questa mattina e relative a quanto accaduto nella notte del 25 aprile, voglio approfittare dell’occasione per presentare le mie scuse più sincere. È stata un’esperienza che mi ma ha fatto riflettere profondamente e che mi ha dato lezioni importanti. Sono veramente desolato per un incidente che sicuramente non si ripeterà più”.

Sagan fa mea culpa. Le dichiarazioni del legale

Il legale del corridore slovacco Peter Sagan ha spiegato la situazione del suo assistito: “Nessun disturbo all’ordine pubblico. Per diverse ore il nostro assistito è rimasto senza avvocato. I fatti gli sono stati notificati due ore e mezza dopo il suo arresto. Mettete da parte il suo atteggiamento aggressivo e arrogante. Stava tornando a casa e si è arrabbiato quando hanno cercato di portarlo all’ospedale di Monaco”.

La bufera sul corridore quindi si spegne subito sul nascere, visto che nella giornata odierna, lo slovacco è stato per lungo tempo nell’occhio del ciclone.