Tanti Campioni del ciclismo premiati alla Notte degli Oscar Tuttobici

Una bellissima tradizione che ritorna dopo lo stop forzato per la pandemia nella sua 26esima edizione, la Notte degli Oscar di Tuttobici con il classico galà che nella prestigiosa cornice del Principe di Savoia di Milano, rende onore e premia i protagonisti della stagione a due ruote. Nuovi talenti e vecchie glorie una volta ancora tutti insieme e con la voglia di celebrare i successi di un 2021 strepitoso per il nostro ciclismo, con il Campione Olimpico e Mondiale Filippo Ganna premiato come miglior giovane in collegamento da Gran Canaria. Sonny Colbrelli Oscar come miglior professionista della stagione che chiude l’anno con il sorriso dopo il titolo italiano, quello europeo e l’incredibile vittoria alla Parigi-Roubex. E’ stata anche l’occasione per premiare per il secondo anno consecutivo Marco Villa ct della pista come miglior tecnico azzurro, le gioie di Filippo Ganna e dei ragazzi passano anche attraverso il suo prezioso lavoro.

Elenco dei premiati nella Notte degli Oscar

SONNY COLBRELLI – Oscar tuttoBICI Professionisti Gran Fondazione Molteni

ELISA LONGO BORGHINI – Oscar tuttoBICI Donne Élite Gran Premio Alé Cycling

FILIPPO GANNA – Oscar tuttoBICI Maglia Bianca Gran Premio ACM Asfalti

FILIPPO BARONCINI - Oscar tuttoBICI Under 23 Gran Premio UAE Emirates

CRISTIAN ROCCHETTA - Oscar tuttoBICI Élite Gran Premio BikeExchange

MANUEL OIOLI - Oscar tuttoBICI Juniores Gran Premio Aude Kitchen

FRANCESCA BARALE - OscartuttoBICI Donne Juniores Gran Premio Mapei

JUAN DAVID SIERRA – Oscar tuttoBICI Allievi Gran Premio Nove Colli

FEDERCA VENTURELLI – Oscar tuttoBICI Donne Allieve Gran Premio Mapei

ALESSIO MAGAGNOTTI - Oscar tuttoBICI Esordienti II° anno Gran Premio Eolo

RICCARDO BENOZZATO - Oscar tuttoBICI Esordienti I° anno Gran Premio Eolo

LINDA SANARINI - Oscar tuttoBICI Donne Esordienti Gran Premio Androni Giocattoli

MARCO VILLA - Oscar tuttoBICI Direttore sportivo dell’anno Gran Premio Fondazione Iseni