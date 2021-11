Valverde annuncia il ritiro e il programma dell’ultima stagione

Valverde annuncia il ritiro e il 2022 sarà la sua ultima stagione in sella alla sua bicicletta. Come annunciato dallo stesso corridore nel corso della trasmissione Sports Radiocaeta, si ritirerà dopo 21 anni di carriera e soprattutto quando avrà 42 anni. Quali saranno le corse a cui prenderà parte il corridore? Quali trofei riuscirà a conquistare prima di ritirarsi definitivamente dal ciclismo professionistico?

Valverde annuncia il ritiro

Valverde si ritirerà al termine della prossima stagione targata 2022. “Posso dire con totale sicurezza che il 2022 sarà l’ultimo anno da professionista. Ho due anni di contratto con loro per rimanere nella struttura e aiutare i giovani”, ha affermato il corridore Valverde. Per la sua ultima stagione, la concentrazione sarà volta in particolar modo in due grandi corse a tappe: Il Giro d’Italia e la Vuelta di Spagna. Nella corsa rosa, il suo risultato importante rimane il terzo posto nell’edizione del Giro d’Italia 2016. Il corridore invece, non sarà ai nastri di partenza della prossima edizione del Tour de France, mentre si concederà qualche classica nel suo calendario ciclistico.

Non resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire il calendario completo delle corse e del programma del corridore Valverde che appenderà al termine del 2022 la bicicletta al chiodo.