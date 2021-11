Van Aert ancora contro Evenepoel. Le dichiarazioni

Van Aert ancora contro Evenepoel. Sembra non essersi placata ancora la polemica tra i due corridori protagonisti ai Mondiali di Lovanio. Sono ormai passati due mesi dall’episodio, ma il corridore Van Aert è tornato sull’argomento rispondendo alle domande dei giornalisti di DHnet. Ricordiamo che il capitano era Van Aert trovatosi in una giornata storta e Remco Evenepoel si era lamentato pubblicamente in televisione di non essersi potuto giocare le sue carte. Come andrà a finire la polemica infinita?

Van Aert ancora contro Evenepoel

Riguardo tutta la situazione, Van Aert si è così nuovamente espresso: “Tutto questo polverone si sarebbe potuto evitare tranquillamente se Remco avesse parlato prima sul pullman. In quel momento ero davvero furioso, perché per quel mondiale avevo lavorato molto, c’era tanta pressione e mi sentivo responsabile per la nazionale. Non ci si comporta così”. Avevo lavorato molto per quel Mondiale. C’è stata una forma di rilassamento dopo la gara, perché la pressione era scomparsa. Ero amareggiato per non essere riuscito a farcela, ero responsabile di questo con il gruppo. Ma ero anche contento che fosse finita“.

Come proseguirà la convivenza in nazionale tra i due corridori? Il commissario tecnico dovrà trovare una soluzione tra i due giovani “duellanti”.