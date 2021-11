Ecco i 12 nominati per il Velo d’Or 2021: c’è Sonny Colbrelli ma non Filippo Ganna

Velo d’Or 2021: ecco le nomination per l’ambito premio organizzato dall’omonima rivista francese. Questo riconoscimento viene assegnato ogni anno al miglior ciclista e può essere considerato come una sorta di “Pallone d’Oro”. Nella giornata di oggi gli organizzatori hanno diramato la lista ufficiale dei pretendenti al titolo, accompagnata da molte polemiche. Infatti, non compare il nome dell’azzurro Filippo Ganna, per il secondo anno consecutivo campione mondiale nella gara a cronometro. Pertanto l’unico che difenderà i colori italiani in questa particolare competizione sarà il vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli.

Velo d’Or 2021: ecco i nomi dei 12 candidati al premio

La lista non presenta grandi sorprese. Tra i nomi compaiono i vincitori dei Giri maggiori e i campioni olimpici. Su tutti spiccano quelli di Tadej Pogacar e Primoz Roglic, rispettivamente vincitori del Tour de France e della Vuelta. Al momento tra i due il favorito sembra Pogacar, che ha trionfato anche nel Giro di Lombardia e a Liegi. C’è spazio anche per Richard Carapaz, campione olimpico in carica nella prova in linea e per il re d’Italia Egan Bernal. Da non dimenticare anche Alaphilippe, campione del mondo in carica e il trionfatore del Giro delle Fiandre Kasper Asgreen. Si preannuncia un derby tra i belgi van Aert e van der Poel, due tra i corridori più vincenti dell’ultimo periodo. Unica nota negativa come anticipato è l’assenza di Filippo Ganna, che avrebbe meritato di essere inserito in questa lista. Incredibile ritorno anche Mark Cavendish che alla veneranda età di 36 anni torna sulla scena. Menzione speciale per Harrie Lavreysen, unico pistard specialista, che ha ottenuto l’oro nella specialità Sprint sia alle Olimpiadi che agli Europei. Presente anche una donna, Annemiek van Vleuten detentrice di un primo posto olimpico nella cronometro e di un argento nella prova in linea.