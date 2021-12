Ciclismo: Le biciclette del World Tour 2022 e ciclomercato 2022

I ciclisti delle squadre professionistiche si stanno preparando per la lunga stagione del World Tour 2022, molti di loro stanno già prendendo confidenza con i materiali e soprattutto con le biciclette che li accompagneranno nelle gare. Come per ogni sport ci sono stati dei passaggi di atleti tra le varie squadre, per quanto riguarda i fornitori di biciclette non si segnalano cambiamenti. Un segnale importante per il mercato italiano delle biciclette è dato dalla presenza massiccia di marchi italiani.

Marchi telai World Tour 2022

Saranno presenti ben quattro fornitori italiani nel circuito World Tour 2022, sicuramente un fattore di vanto per le nostre aziende che accompagneranno gli atleti a vittorie con i rispettivi Team: Wilier Triestina con Astana, De Rosa con Cofidis, Pinarello con Ineos Grenadiers, Colnago con UAE Emirates. Di seguito l’elenco completo:

AG2R Citroen (Francia): BMC

Astana Qazaqstan (Kazakhstan): Wilier Triestina

Bahrain Victorious (Bahrain): Merida

Bora-hansgrohe (Germania): Specialized

Cofidis (Francia): De Rosa

EF Education-Nippo (USA): Cannondale

Groupama-FDJ (Francia): Lapierre

Ineos Grenadiers (Gran Bretagna): Pinarello

Intermarché-Wanty-Gobert (Belgio): Cube

Israel Start-Up Nation (Israele): Factor Bikes

Jumbo-Visma (Paesi Bassi): Cervélo

Lotto Soudal (Belgio): Ridley

Movistar (Spagna): Canyon

Quick-Step Alpha Vinyl (Belgio): Specialized

Team BikeExchange Jayco (Australia): Giant (da Bianchi)

Team DSM (Paesi Bassi): Scott

Trek-Segafredo (USA): Trek

UAE Team Emirates (Emirati Arabi Uniti): Colnago