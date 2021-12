Domenico Pozzovivo senza squadra. L’appello del corridore

Domenico Pozzovivo senza squadra dopo il venir meno della licenza alla sua squadra, la Qhubeka-NextHash. Il corridore lucano che vive ormai in Svizzera si trova così ad esser disoccupato. Ai microfoni di Tuttobiciweb ha affermato: “Disoccupato perché al momento non ho una squadra, ma sia ben chiaro, io non sono un ex corridore. Francamente non ho nessuna intenzione di lasciare in questo modo. Non ho voglia assolutamente di lasciare così. Negli ultimi anni non ho trascorso un inverno così buono e proficuo, finalmente senza intoppi. Mi sento bene e sento anche la voglia e quel sacro fuoco nelle vene per poter disputare ancora una stagione d’alto livello”.

Domenico Pozzovivo senza squadra. Le dichiarazioni

Pozzovivo ha quindi voglia di continuare a correre e lancia un appello: “Di momenti difficili nella mia carriera ne ho trascorsi tantissimi, e questo lo considero uno di questi. So che non sarà facile, perché i roster sono già definiti, le squadre sono già in ritiro, ma io nutro ancora qualche speranza unita ad una chiara ambizione”.

Il corridore ha poi concluso: “Sento di poter essere ancora competitivo, di poter dare in un Grande Giro il mio contributo. Sono un regolarista, là davanti, con i migliori, penso di poterci stare ancora. E poi potrei essere anche d’aiuto alla formazione e alla crescita di qualche ragazzo”.