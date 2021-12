Nibali svela alcuni obiettivi della prossima stagione 2022 che è ormai alle porte. Dopo le festività Natalizie infatti si inizierà a fare sul serio con le prime corse e quelle preparatorie che porteranno ai grandi Giri, come il Giro d’Italia e il Tour de France. L’esordio stagionale del corridore avverrà in Spagna alla Vuelta Valenciana il 2 febbraio. Lo Squalo poi prenderà il via alla Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Tour of the Alps. Nella sua programmazione ci sono sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Probabilmente sarà presente anche al Fiandre e alla Roubaix. Ma al riguardo maggiori dettagli verranno svelati dalla squadra nel corso della stagione.

Nibali svela alcuni obiettivi. Giro e Tour

Nibali prenderà parte sia al Giro d’Italie che al Tour de France. Nella corsa rosa dividerà il ruolo di capitano con Miguel Angel Lopez, mentre al Tour de France sarà con Lutsenko capitano. Non si hanno notizie ufficiali sulle classiche. Infatti, lo Squalo dello Stretto svelerà questa parte del programma stagionale più avanti. Si vocifera la sua partecipazione al Fiandre e alla Roubaix.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per rivedere Vincenzo Nibali in sella alla sua bicicletta alla ricerca di nuovi trofei da mettere in bacheca.