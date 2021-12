Jakobsen pensa al Tour e chiosa sulla causa legale con Groenewegen

Jakobsen pensa al Tour de France a cui prenderà il via nella stagione 2022. A De Telegraaf, il corridore ha dichiarato: “Vorrei correrlo. Ma prima di tutto guardo alla primavera. L’ho persa nelle ultime due stagioni ed è lì che dovrò dimostrare di meritare il posto nella selezione per il Giro d’Italia o il Tour. Mi piace che non sia tutto sicuro, questo mi tiene sull’attenti”. Nella Grande Boucle dovrà giocarsi il posto con Mark Cavendish. Al riguardo ha spiegato: “Siamo entrambi velocisti, ma ci diamo anche tanto l’un l’altro. Ora è qui con noi e, considerando le circostanze le cose stanno andando bene per lui. Lo scorso anno Mark c’era per me e ancora c’è. Ora posso essere io a supportarlo, perché siamo entrambi a disposizione dell’altro in questa squadra”.

Jakobsen pensa al Tour e sulla causa legale con Groenewegen chiosa….

Jakobsen ha parlato anche della causa legale contro Groenewegen chiosando: “È nelle mani delle persone giuste che sono preparati a queste cose. Sono convinto di quello che abbiamo fatto e penso che sia una cosa che andava fatta in certi modi. Porterà benefici al ciclismo e nella coscienza di tutti, inoltre porterà anche chiarezza. Spero che l’esito non andrò a condizionare il mio futuro. Soprattutto, sono felice di essere tornato in bici e di andare ancora forte”.